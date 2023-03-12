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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Devletimiz güçlüdür, ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Devletimiz güçlüdür, ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir"

Politika 12.03.2023, 19:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Devletimiz güçlüdür, ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Devletimiz güçlüdür, ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir"

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