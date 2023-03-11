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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ayrım gözetmeksizin her yardım yapılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ayrım gözetmeksizin her yardım yapılmıştır"

Politika 11.03.2023, 15:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ayrım gözetmeksizin her yardım yapılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ayrım gözetmeksizin her yardım yapılmıştır"

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi

- Devlet Bahçeli:

- " Bizim başarımız demek mazlumların umudu demektir. Bizim başarımız demek ülkemizin yükselişi demektir"

- "Bir yıl içinde yapılacak konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir"

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