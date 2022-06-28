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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.”

Politika 28.06.2022, 10:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.”

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