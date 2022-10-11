MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.”