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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.”

Politika 11.10.2022, 11:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin.”

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