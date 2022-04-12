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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bugünkü CHP’nin neresi Atatürk’ün CHP’sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bugünkü CHP’nin neresi Atatürk’ün CHP’sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır.”
Politika 12.04.2022, 10:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bugünkü CHP’nin neresi Atatürk’ün CHP’sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır.”