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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu HDP’nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur. Terörle mücadelemizi kınayanlar resmen, belgeli, tescilli vatan hainidir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu HDP’nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur. Terörle mücadelemizi kınayanlar resmen, belgeli, tescilli vatan hainidir."
Politika 06.02.2022, 12:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu HDP’nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur. Terörle mücadelemizi kınayanlar resmen, belgeli, tescilli vatan hainidir."