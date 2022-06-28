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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."
Politika 28.06.2022, 11:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."