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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."

Politika 28.06.2022, 11:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve ünvanı da tertemiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır."

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