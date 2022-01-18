MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak. Aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın. Sana yakışan ve yakışacak da olan da aynısıyla budur. Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma kime yandığın belli olsun."