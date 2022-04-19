MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz.”