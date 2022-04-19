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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz.”
Politika 19.04.2022, 11:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye’nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz.”