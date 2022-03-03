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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO’nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin’in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştirç"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştirç"
Politika 03.03.2022, 10:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştirç"