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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE’yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli em
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.”
Politika 01.02.2022, 10:39
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.”