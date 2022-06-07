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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan ‘zillet ittifakı’nın boşuna kurduğu bir komisyon vasıta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan ‘zillet ittifakı’nın boşuna kurduğu bir komisyon vasıtasıyla seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması ve yaptığı sözde çalışmayı kamuoyuyla paylaşması tam bir pişkinlik ve çelişkidir."

Politika 07.06.2022, 11:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan ‘zillet ittifakı’nın boşuna kurduğu bir komisyon vasıta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan ‘zillet ittifakı’nın boşuna kurduğu bir komisyon vasıtasıyla seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması ve yaptığı sözde çalışmayı kamuoyuyla paylaşması tam bir pişkinlik ve çelişkidir."

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