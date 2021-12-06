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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun”
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.
Politika 06.12.2021, 17:47
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.
Bahçeli, Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi’ne yönelik soruya TBMM’de cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’na ilişkin soruya, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi. (AUÖ