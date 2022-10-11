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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”
Politika 11.10.2022, 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”