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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”

Politika 11.10.2022, 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.”

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