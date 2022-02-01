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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.”
Politika 01.02.2022, 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.”