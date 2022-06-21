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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Fiyat artışlarından yakınmayan ülke neredeyse kalmamıştır."
Politika 21.06.2022, 11:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD, Birleşik Krallık ve Almanya yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmıştır. Fakat silahtaki mermi gittikçe azalmaktadır. Bir süre sonra tetik boşa çekilecektir. Rusya – Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Fiyat artışlarından yakınmayan ülke neredeyse kalmamıştır."