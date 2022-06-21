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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. ’Zillet ittifakının’ şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50’yi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. ’Zillet ittifakının’ şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir."
Politika 21.06.2022, 10:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. ’Zillet ittifakının’ şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir."