MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi
- Devlet Bahçeli:
- "14 Mayıs seçimlerinin hayırlı olması yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin, sabırlı, anlayışlı, demokratik nezaketle, projelerin rekabetiyle geçmesi başlıca dileğimizdir"
- "Anayasa Mahkemesi, mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP’ye Hazine’nin kasasını açmıştır"
- "HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp bulamayacakları özelliklere sahiptir"