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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"

Politika 11.03.2023, 15:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir"

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi

- Devlet Bahçeli:

- "14 Mayıs seçimlerinin hayırlı olması yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin, sabırlı, anlayışlı, demokratik nezaketle, projelerin rekabetiyle geçmesi başlıca dileğimizdir"

- "Anayasa Mahkemesi, mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP’ye Hazine’nin kasasını açmıştır"

- "HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp bulamayacakları özelliklere sahiptir"

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