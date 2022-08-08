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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları) Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir."
Politika 08.08.2022, 11:34
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir."