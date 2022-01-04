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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881.44 TL’dir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz"
Politika 04.01.2022, 10:50
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Dinimize laf söyletmeyiz, imanımıza söz ettirmeyiz"