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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk’e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı’na musallat olan, halat bağlayı
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk’e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı’na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir."
Politika 06.02.2022, 12:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk’e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı’na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir."