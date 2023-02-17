MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ’Miraç Gecesi’ paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç gecesini gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Miraç Gecesi dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç hadisesi: mucizevi bir yükselişin, ilahi mükâfat yüceliğinin insan havsalasına sığmayan müjdesidir. Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir. Efendimiz Resulullah’ın Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semanın zirvesine çıkması bu gecenin manevi armağanıdır. Miraç’ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır. Allah’ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Rahmetinden ümit kesilmemelidir. Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç gecesini gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de baş sağlığı diliyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, afet, musibet ve fenalıktan korusun kollasın dualarımla birlikte, bu gecenin hükmü hatırına manevi diriliş ve toparlanışın bir an evvel tecelli etmesini niyaz ediyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun.”