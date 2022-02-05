MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen toplantıların ardından basın açıklamasında bulundu. Korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını, yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenab-ı Allah’ım şifalar nasip etsin. Biraz sonra da telefonla arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim" dedi.