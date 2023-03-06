MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘Berat Kandili’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk İslam aleminin ve tüm vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.