MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Başkan Ergün’e övgü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ mitinginin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya gelen MHP Lideri Bahçeli, 30 büyükşehir arasında hizmet ve bütçe performansıyla daima ilk sırada olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin başarısının önemine vurgu yaparak, “Bu birinciliğin üzerine bir yıldız koymamız gerekiyor. Bu güzel hizmetler takdire şayan” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı’nda on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ mitinginin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Genel Merkez yönetim kadroları, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Murat Öner, partililer, ilçe başkanları tarafından karşılanan MHP Lideri Bahçeli, yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Başkan Bahçeli’ye binayı gezdirerek, projelerin yer aldığı ziyaretçi sergisini anlattı.

Hediye takdiminde bulunuldu

Ziyaret, Başkan Ergün’ün makamında devam etti. Genel Başkan Bahçeli’yi Manisa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bahçeli’ye günün anısına hazırlatılan hediyeler, üzerinde Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu 45 numaralı Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı forması takdim etti. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan da, MHP Lideri’ne üzerinde Devlet Bahçeli yazan 45 numaralı Manisa Futbol Kulübü forması armağan etti. MHP MYK Üyesi Ali Uçak da, Genel Başkan Bahçeli’ye üzüm hediye etti.

Başkan Ergün, Büyükşehir ve MASKİ’nin Çalışmalarını Anlattı

Hediyeleşmenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde hayata geçirdiği, yapımı devam eden ve planlanan proje ve hizmetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar, üretken belediyecilik anlayışı ve bütçe disiplini ile 30 büyükşehir belediyesi arasında 1. sırada olduğunu belirten Başkan Ergün, çalışmalarının karşılığını tarafsız kamuoyu yoklamalarında aldıklarını ve 2014 yılından bu yana Manisa’ya 5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ifade etti.

MHP Lideri’nden Başkan Ergün’e tebrik

Dikkatle dinleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sunumun tamamlanmasının ardından Başkan Ergün’ü tebrik etti. Bahçeli, “Sizi tebrik ediyorum. Birinciliği almışsınız, bu birinciliğin üzerine bir yıldız koymamız gerekiyor. 30 tane büyükşehir içerisinden bu kadar güzel hizmet takdire şayan” dedi. Başkan Ergün, MHP Lideri’ne teşekkürlerini sundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesinin anı defterini de imzaladı. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.