MHP Genel Başkanı Bahçeli’den, Alaeddin Yavaşca’ya taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı yayınladı.

Genel Başkan Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Klasik Türk müziğinin usta sanatçısı, sesi ve şaheser besteleriyle milletimizin müşfik gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 95 yıllık hayatına pek çok başarıyı sığdıran Merhum Yavaşca, sade hayatıyla, tevazuyu elden bırakmayan şahsiyet vasfıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle samimiyet ölçeğinde bütünleşen kalbi hasletiyle hayran kitlesini ve hürmet çemberini devamlı genişletmiştir. Büyük sanatkar ve bestekar, Türk musikisinin fem-i muhsinlerinden Alaeddin Yavaşca’ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ailesine, Türk sanat camiasına, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.