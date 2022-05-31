MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunanistan’ın ABD’den F-15 ve F-16 savaş uçakları ile ilgili talebi, Türkiye’yi kötüleme ısrarı, Gayri Askeri Statüdeki Adalar’ı yoğun olarak silahlandırması, barışa değil kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir."