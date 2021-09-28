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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen ’Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü y

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen ’Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye’ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır."

Politika 28.09.2021, 16:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen ’Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü y

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen ’Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye’ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır."

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