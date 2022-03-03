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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye’sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye’sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir."
Politika 03.03.2022, 11:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye’sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir."