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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz."
Politika 08.03.2022, 11:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz."