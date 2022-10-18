MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık deği

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir."