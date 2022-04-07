MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Ukrayna Buça’da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış h

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(Ukrayna Buça’da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere maalesef sürekli ihtiyaç hissedilmiştir.”