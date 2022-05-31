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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir."

Politika 31.05.2022, 10:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye’yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir."

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