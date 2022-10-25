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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Tabibleri Birliği’nin başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkartılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Tabibleri Birliği’nin başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkartılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir."
Politika 25.10.2022, 11:12
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Tabibleri Birliği’nin başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkartılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir."