MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Tabibleri Birliği’nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemeleri tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürle

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk Tabibleri Birliği’nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemeleri tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum."