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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik ve terbiyesizliktir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece ve sadece teröristlerin gayesi olmuş, çok şükür buna da şu ana kadar muvaffak olamamışlardır” dedi.

Politika 10.05.2022, 12:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik ve terbiyesizliktir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece ve sadece teröristlerin gayesi olmuş, çok şükür buna da şu ana kadar muvaffak olamamışlardır” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayramda Karadeniz turuna çıkmasını eleştiren Bahçeli, “Trabzon ve Rize’de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Bizim anlayamadığımız, açıklamakta müşkülat çektiğimiz can alıcı husus, bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor? Doğrusunu isterseniz biz de merak içindeyiz, İstanbul’un şehremini bayram günlerinde Karadeniz’de ne aramıştır? İstanbul’u yüz üstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söyleyen Bahçeli, seçimlerin erkene alınmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.

Türkiye’de bulunan yabancılarla ilgili gerçek dışı iddiaların çarpıtılmış haber ve fotoğrafların sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edildiğine dikkati çeken Genel Başkan Bahçeli, “Kabul edilmelidir ki sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline gelmiştir. Öncelikle sağduyulu ve soğukkanlı kavrayış ihmal edilemez bir zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadan, sonuçları basiretle öngörülmeden atılacak her adım, toplumun sinir uçlarını tahriş ve tahrip edecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır” dedi.

“Elbette Türkiye yolgeçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir”

Bahçeli, sığınmacılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Elbette Türkiye yolgeçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Elbette Anadolu coğrafyasına mühür vuran aziz millet varlığının demografik özellikleri, sosyal dokusu, kültürel müktesebatı korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriyorken, yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve şedit tuzaklarına da azami derecede uyanık olmak şarttır” şeklinde konuştu.

“Sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır”

“Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Şunun da farkındayız ki, sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemelidir, bize göre de gelmeyecektir.”

“Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli”

Türkiye’nin geçici koruma statüsüyle ağırladığı Suriyelilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesinin gelecek dönemde en önemli gündem konularından birisi olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Ayrıca düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli, yakalananlar hemen ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, yanan ateş söner sönmez, kaos ortamı biter bitmez, sükûnet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri elbirliğiyle, güç birliğiyle, insan haklarına muvafık şekilde ve hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

“İçişleri Bakanlığı’nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece ve sadece teröristlerin gayesi olmuş”

Terörle mücadelenin en kilit bakanlıklarından birisinin İçişleri Bakanlığı olduğunu söyleyen Bahçeli, “İçişleri Bakanımız bayramı Hakkari Şemdinli’de kahraman Mehmetlerimizle ve yöre insanımızla karşılamıştır. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece ve sadece teröristlerin gayesi olmuş, çok şükür buna da şu ana kadar muvaffak olamamışlardır” şeklinde konuştu.

“Terörle mücadelede büyük başarısı olan bir bakanı tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir”

Zafer Partisi Genel Başkanı’nın İçişleri Bakanlığı önüne gitmesine tepki göstere Bahçeli şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bunların mezkur bakanlığın önüne yığınak yapmaları milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Terörle mücadelede büyük başarısı olan bir bakanı ve onun şahsında hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı’nın önüne gelenler Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerdir, terörün ömrünü uzatmak için çırpınan zavallılardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komutanlarına, kahraman askerlerimize, İçişleri Bakanımızla Milli Savunma Bakanımıza bühtan içinde olanların, sanki komut almışçasına saldırı düzeneğine geçenlerin, bir senaryo dahilinde yıpratmaya kalkışanların tam karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve taviz vermesi imkansızdır.”

Osman Kavala konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Bu Osman Kavala’nın sırrı nedir? CHP’deki ağırlığı, diğer zillet partilerindeki sempati halkası, hayran kitlesi nasıl yorumlanmalıdır? Gezi Parkı olaylarında baş aktör olan, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün öncesi ve sonrasında karanlık ilişkiler ağı içinde bulunan bir suçlunun avukatı kesilen siyasetçiler ihanete destek çıktıklarını ne zaman göreceklerdir? Adliye binalarının önünde nefretlerini kusanlar Soros’un kuklaları, zalimlerin Truva atlarıdır. Bunlar ne adalet bilirler, ne hukuk tanırlar, ne de milli ve manevi değerlere saygı duyarlar” açıklamalarında bulundu.

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