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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye’yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuv
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye’yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir”.
Politika 26.04.2022, 11:01
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye’yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir”.