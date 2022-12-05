MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin 6'lı masa ile ilgili sorusunu cevapladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin 6'lı masa ile ilgili soruyu cevapladı. Bahçeli, gazetecilerin 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı için anket yapacağını belirterek, 'Oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu yöneltmeleri üzerine, “Eğer birisi bana anketle gelirse, 'Böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşım” diye konuştu.

Bahçeli, 'sınıf arkadaşı' ifadesinden kastının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olup olmadığı sorusuna ise "sınıf arkadaşım" yanıtını verdi.