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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye’yi tahrik etmek için kurgulanmıştır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye’yi tahrik etmek için kurgulanmıştır."
Politika 26.04.2022, 11:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye’yi tahrik etmek için kurgulanmıştır."