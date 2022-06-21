MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Netfilix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, “Şunu bir defa açıkça ifade etmek durumundayım ki ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Siyasetlerini yalan ve riyayla mayalandıran, tezvirat ve tefrikayla maskaralaştıran çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir, hiçbir açıklaması doğru değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten inanıyorum ki kurtulamazlardı” ifadelerini kullandı.

“Çıkarsınlar adaylarını, görsünler hanyayı Konya’yı”

2023 yılında Cumhur İttifakı’nın açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacağını dile getiren Bahçeli, “Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken, bu korkakça yaklaşımın ardında; acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur, yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan derin bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler hanyayı Konya’yı” açıklamasında bulundu.

Bahçeli fiyat artışlarından yakınmayan ülkenin kalmadığının altını çizerek, “Hayat pahalılığı kartopu gibi birike birike çığa dönüşmüş ve insanlığın üzerine yuvarlanmıştır. ABD Dışişleri Bakanı’nın, “Dünyanın gıda arzı tam anlamıyla Rus ordusu tarafından rehin alındı” beyanatı sorumluluktan kaçan, suçluyu başka yerlerde arayan müflis bir politikacının sızlanmasından öte bir anlam da taşımamıştır” dedi.

“Türkiye, dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışıyor”

Türkiye ekonomisinde sanal korkular oluşturulduğuna dikkati çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Çok şükür Türkiye, dünyanın yaşamış olduğu ortak sorundan pozitif olarak ayrışırken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Anadolu tahıl ambarıdır, üreterek, çiftçilerimizi destekleyerek, ekim alanlarını genişleterek gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür. Günün sonunda bozguncuların kaybetmesi mahut siyaset ve hayat gerçeği olarak bir kez daha teyit edilecektir. Patates, soğan, domates, patlıcan fiyatlarını abartıp milletimize kötümserlik aşılayan bedhahlara diyorum ki, biraz insafınız varsa, biraz vicdanınız kaldıysa, bir parça da haysiyetiniz bulunuyorsa, kimin tarafında olduğunuzu açıklayınız” şeklinde konuştu.

TÜSİAD’a da tepki gösteren Bahçeli, “Menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olun, bir kez olsun Türkiye’nin meşru tezlerine ve politikalarına destek verin” ifadelerine yer verdi.

Şiddet vakalarında bir türlü azalma, zayıflama ve gerileme emaresi görülmediğinin altını çizen Genel Başkan Bahçeli, “Aile faciaları, vahşet haberleri, seri cinayetler, kan donduran diğer menfur hadiseler maalesef milli vicdanı derinden yaralamaktadır. Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır” diye konuştu.

“Sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır”

Şiddeti aşağı çekmek amacıyla konunun uzmanları ve muhatapları tarafından iştirak edilecek geniş katılımlı bir şura toplantısı başta olmak üzere her çareye müracaat edilmesi gerektiğine değinen Bahçeli şöyle devam etti:

“Netfilix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?”

“Gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır”

Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi konusunda detaylı bir Ruh Sağlığı Yasası’na ihtiyaç duyulduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“Şiddeti durdurmak maksadıyla hem güvenlik önlemleri hem de cezai müeyyideyeler derinliğine ve genişliğine arttırılarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalıdır. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.”