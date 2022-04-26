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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına züldür.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına züldür.”
Politika 26.04.2022, 11:10
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına züldür.”