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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.”
Politika 19.04.2022, 11:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.”