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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiy

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin."

Politika 31.05.2022, 11:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiy

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin."

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