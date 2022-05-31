Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız."
Devlet Bahçeli: "Millet bahçesinden yeni bir Gezi Parkı kalkışması, yeni bir husumet dalgası, yeni bir kaos fırtınası çıkartmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizden söylemesi, uyarmadı demesinler"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiy
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin."
Politika 31.05.2022, 11:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin."