MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Sayın Kılıçdaroğlu sen aslında çift kişiliksin. Birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafilsin. CHP, HDP ile canciğer kuzu sarması, aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır."