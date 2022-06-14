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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Politika 14.06.2022, 11:32
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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