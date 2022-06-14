Son Dakika
Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Politika 14.06.2022, 11:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.