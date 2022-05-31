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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşunda

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın."

Politika 31.05.2022, 11:17
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşunda

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın."

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