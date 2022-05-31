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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız."
Devlet Bahçeli: "Millet bahçesinden yeni bir Gezi Parkı kalkışması, yeni bir husumet dalgası, yeni bir kaos fırtınası çıkartmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizden söylemesi, uyarmadı demesinler"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayınd
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşunda
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın."
Politika 31.05.2022, 11:17
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda ’kanun’ yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın."