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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Politika 28.06.2022, 11:25
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli yanı olmayan adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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