MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ed

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."