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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi’nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu’na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Politika 28.06.2022, 11:39
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.