banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi’nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu’na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Politika 28.06.2022, 11:39
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi’nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu’na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu