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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Putin ile Zelensky’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Putin ile Zelensky’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.”
Politika 07.04.2022, 11:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Putin ile Zelensky’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.”